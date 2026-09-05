Keçiörengücü evinde farklı kazandı: Sarıyer'i 3-0 yendi

keçiörengücü sahasında farklı kazandı

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 6. haftasında evinde Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşma Keçiören Aktepe Stadı'nda oynandı; hakemler Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz olarak görev yaptı.

maçtan dakikalar:

19. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci son anda kornere çeldi.

38. dakikada ceza sahası içinde İshak Karaoğul'un pasında İbrahim Akdağ'ın plase vuruşu filelerle buluştu ve ev sahibi 1-0 öne geçti.

63. dakikada sol kanattan gelen atakta Francis Ezeh'in şutunda top ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

84. dakikada Erkam Develi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazından Enes Yılmaz'ın vuruşu sonucu top filelerle buluştu ve maç 3-0 sona erdi.

kadrolar ve notlar:

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Oğuzhan Ayaydın dk. 88), Odise Roshi (Alcidio Raice dk. 75), Halil Can Ayan (Enes Yılmaz dk. 75), Francis Ezeh (Erkam Develi dk. 82), Mame Diouf (Herculano Nabian dk. 88). Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Jefforson, Yunus Metin, Moryke Fofana. Teknik direktör: Osman Zeki Korkmaz.

Sarıyer: İbrahim Sehic, Cebrail Karayel (Mamadou Thiam dk. 82), Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Tunahan Ergül (Andre Poko dk. 60), Hasan Emre Yeşilyurt, Barış Alıcı (Furkan Gedik dk. 60), Doğancan Davas (Joseph Attamah dk. 60), Efecan Karaca, Batuhan Kör (Emeka Eze dk. 59). Yedekler: Furkan Akyüz, Erdi Dikmen, Eren Karadağ, Yağız Şen, Üzeyir Ergün. Teknik direktör: Bülent Bölükbaşı.

Goller: İbrahim Akdağ (dk. 38), Francis Ezeh (dk. 63), Enes Yılmaz (dk. 84). Sarı kartlar: İbrahim Akdağ, Francis Ezeh (Ankara Keçiörengücü).

TRENDYOL 1. LİG’İN 6. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI SARIYER SK’YI 3-0 MAĞLUP ETTİ.