Görüntüler Poyraz köyünde kaydedildi

Elazığ'ın Poyraz köyü sınırlarında, nadir rastlanan oklu kirpiler bir evin bahçesinde kameraya yansıdı. Afrika menşeli ve Türkiye'de nadiren görülen bu tür, görüntülere göre evin kapısına yaklaşarak bir süre kapı önünde bekledi.

Kirpileri fark eden ev sahibi, olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde kirpilerin aracın yaklaşması üzerine hızla kaçmaya çalışması dikkat çekti.

Bahçede bekleyiş ve kaçış anı:

Kayıtlarda, kirpilerin bahçeye girmeye çalıştığı ve kapı önünde beklediği görülüyor. Bu davranış, hayvanların yerleşim alanlarına zaman zaman yakınlaştığını, fakat insan teması olmadan hareket etmeyi tercih ettiklerini gösteriyor. Araç sesi veya hareketi gibi etkenler hayvanları kaçmaya yönlendiriyor.

Davranış ve korunma:

Oklu kirpiler, vücudunu kaplayan uzun ve sert dikenleriyle bilinir; tehlike hissettiklerinde bu dikenleri savunma amacıyla kullanırlar. Genellikle gece aktif olan tür, insanlardan uzak yaşamayı tercih eder. Elazığ'daki bu tür görüntüler, nesli tehdit altında olan canlıların yerel popülasyonları ve davranışları hakkında değerli gözlemler sunuyor.

Bu tür karşılaşmalar, hem yerel halkın duyarlılığını artırma hem de bölgedeki biyoçeşitliliğin takibi açısından önem taşıyor. Görülen bireylerin güvenli şekilde uzaklaştırılması ve gereksiz müdahalelerden kaçınılması, hayvanların korunmasına katkı sağlayacaktır.

Koruma altındaki oklu kirpiler Elazığ’da görüntülendi