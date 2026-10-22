elazığ'da su kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Elazığ'da su kanalına düşen çocuk kurtarıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde taşa basarken ayağı kayan bir çocuk, su kanalına düşerek bir süre suda kaldı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre 8 yaşındaki çocuk, taşa bastığı sırada ayağının kayması sonucu su kanalına düştü. Bir süre suyun içinde kalan çocuğu gören çevredekiler, hemen yardım çağırdı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine gelen Karakoçan Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek çocuğu sudan çıkardı. Kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek Karakoçan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE TAŞA BASARKEN AYAĞI KAYAN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SU KANALINA DÜŞTÜ. İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SUDAN ÇIKARILAN ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.