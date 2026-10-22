Dolar 49,6222 +0,00%
Euro 55,7748 -0,06%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.482,55 -2,09%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 111,63 +2,58%
--°

elazığ'da su kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde taşa basarken ayağı kayan 8 yaşındaki çocuk su kanalına düştü; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı, sağlık durumu iyi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 18:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

elazığ'da su kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Elazığ'da su kanalına düşen çocuk kurtarıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde taşa basarken ayağı kayan bir çocuk, su kanalına düşerek bir süre suda kaldı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre 8 yaşındaki çocuk, taşa bastığı sırada ayağının kayması sonucu su kanalına düştü. Bir süre suyun içinde kalan çocuğu gören çevredekiler, hemen yardım çağırdı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine gelen Karakoçan Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek çocuğu sudan çıkardı. Kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek Karakoçan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE TAŞA BASARKEN AYAĞI KAYAN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SU KANALINA DÜŞTÜ....

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE TAŞA BASARKEN AYAĞI KAYAN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SU KANALINA DÜŞTÜ. İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SUDAN ÇIKARILAN ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü
images

çorum'da sanayi ve inşaat sahalarını hedef alan hırsızlık çetesine 9 tutuklama
images

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı
images

Keçiören'de trafoya giren zihinsel engelli kişinin yanarak ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü

çorum'da sanayi ve inşaat sahalarını hedef alan hırsızlık çetesine 9 tutuklama

Keçiören'de trafoya giren zihinsel engelli kişinin yanarak ölümü soruşturuluyor

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi