Kilis'te aranan kişi kesinleşmiş 11 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezaevine gönderildi

kilis'te aranan kişi yakalandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, hakkında Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca kesinleşmiş 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişiyi tespit etti ve gözaltına aldı.

operasyon ve yakalama:

Çalışma kapsamında ekipler, kent genelindeki aramaları koordine ederek şüphelinin yakalanmasına odaklandı. Yapılan çalışmalar sonucunda aranan şahsın bulunduğu nokta tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalama işlemi gerçekleştirildi.

gözaltı ve teslim süreci:

Gözaltına alınan şahısın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli işlemler için gerekli prosedürler yürütüldü ve şahıs, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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