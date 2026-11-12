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Kilis'te aranan kişi kesinleşmiş 11 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezaevine gönderildi

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürüttüğü çalışmada, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:25

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kilis'te aranan kişi kesinleşmiş 11 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezaevine gönderildi

kilis'te aranan kişi yakalandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, hakkında Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca kesinleşmiş 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişiyi tespit etti ve gözaltına aldı.

operasyon ve yakalama:

Çalışma kapsamında ekipler, kent genelindeki aramaları koordine ederek şüphelinin yakalanmasına odaklandı. Yapılan çalışmalar sonucunda aranan şahsın bulunduğu nokta tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalama işlemi gerçekleştirildi.

gözaltı ve teslim süreci:

Gözaltına alınan şahısın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli işlemler için gerekli prosedürler yürütüldü ve şahıs, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

KİLİS&#039;TE UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

KİLİS'TE UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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