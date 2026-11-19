Kartal'da bir sahne, Gazze'den bir yaşam hikâyesi:

Kartal Belediyesi’nin Kasım ayı kültür sanat programı kapsamında Soğanlık Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşan 'Çatıya Tıklatma', savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkisini sahneye taşırken bölgedeki insanî boyutu merkezine aldı. Khawla Ibraheem’in yazdığı, Arya Akkutlu tarafından Türkçeye kazandırılan ve Ali Haydar Çataltepe’nin yönettiği oyun, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında evleri hedef alınan bir Filistinli ailenin günlük yaşamından kesitler sunuyor.

Tek kişilik anlatının gücü:

Oyun, Nihal Yalçın'ın 95 dakika boyunca sahnede tek başına kalarak inşa ettiği performansıyla dikkat çekti. Yalçın, ailenin korku, belirsizlik ve hayatta kalma mücadelesini farklı duygusal katmanlarla işleyerek izleyiciyi anlatının içine çekti. Sahne düzeni ve oyunculuğun bir araya gelmesi, savaşın yalnızca fiziksel yıkımdan ibaret olmadığını; kimlik, güven ve ortak yaşam zorunluluklarının nasıl parçalandığını görünür kıldı.

İzleyici tepkisi ve etkinliğin paylaşımı:

Gösterim sonrası salondaki izleyiciler, Nihal Yalçın’ın performansını uzun süre ayakta alkışladı. Etkinlikte Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına konuşan Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, sahneye çıkarak oyunun Gazze’de özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde yarattığı insanlık dışı koşullara dikkat çekti ve Yalçın’a sanat aracılığıyla aktarım ve toplumsal duyarlılık için teşekkür etti.

Kartal Belediyesi’nin kültür sanat programı çerçevesinde sergilenen bu tür yapımlar, toplumsal meseleleri sahne aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor. 'Çatıya Tıklatma' da izleyiciyi insanlık, vicdan ve dayanışma üzerine düşünmeye davet eden bir anlatı sundu; oyun, savaşın gündelik hayatları nasıl geri dönülmez biçimde değiştirdiğini sahne dilinin imkanlarıyla aktardı.

Oyunun dramaturjisi ve Yalçın’ın yoğun performansı, Kartallı sanatseverlerin duygusal bağ kurmasını sağladı; gösterim, yerinden edilmenin, kaybın ve umudun iç içe geçtiği bir anlatı olarak salonda uzun süre konuşuldu.

BAŞKAN YARDIMCISI DR. DİLEK KARS KONUŞMA YAPTI