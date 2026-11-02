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Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde motosiklet çarpışması: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da Zübeyde Hanım Caddesi’nde 23 AHD 152 ve 23 AHB 991 plakalı motosikletlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, yaralılar Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde motosiklet çarpışması: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde motosiklet çarpışması: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AHD 152 plakalı motosikletle 23 AHB 991 plakalı motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza ve müdahale:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme ve soruşturma:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Sürücülerin kimlikleri öğrenilemedi; olayla ilgili soruşturma ve delil tespit çalışmaları sürüyor.

ELAZIĞ’DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

ELAZIĞ’DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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