Elazığ'ın sağlık üssü Medilines Hospital 7 yılda 1,5 milyonu aştı

medilines hospital 7. kuruluş yılını kutladı:

Elazığ'da 2020 yılından bu yana hizmet veren Medilines Hospital, yönetim ve personel katılımıyla düzenlenen etkinlikte yedinci kuruluş yıldönümünü kutladı. Hastane yetkilileri, kuruluşun bölge sağlık sistemindeki konumunu ve sundukları hizmetlerin kapsamını değerlendirdi.

hizmet ağı ve hasta profili:

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Medilines Hospital bugüne kadar 81 ilden ve 33 farklı ülkeden gelen yaklaşık 1,5 milyonu aşkın hastaya sağlık hizmeti verdi. 230 kişilik kadrosuyla hem yerel hem de uluslararası hastalara ulaşan hastane, bölgenin sağlık üssü olma işlevini sürdürdüğünü belirtti.

yönetimden değerlendirme:

Medilines Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çoban törende şu açıklamayı yaptı: "Elazığ’da 2020 yılından bu yana faaliyet gösteren Özel Medilines Hastanesi, bugün 7. kuruluş yılını kutlamanın gururunu yaşamaktadır. İnsan sağlığını merkeze alan anlayışımızla, 81 il ve 33 farklı ülkeden gelen 1,5 milyonu aşkın hastaya hizmet sunduk. 230 kişilik kadromuzla hem bölgenin sağlık üssü konumundayız hem de kent ekonomisine istihdam katkısı sağlıyoruz. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yeni dönemin Elazığ’ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Yetkililer, hizmet kalitesini artırmaya ve bölgedeki hasta ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceklerini; ayrıca sağlık hizmetleri yoluyla kente sağlanan istihdamın sürdürülebilirliğine önem verdiklerini vurguladı.

ELAZIĞ'DA 2020 YILINDAN BU YANA HİZMET VEREN MEDİLİNES HOSPİTAL, 230 KİŞİLİK KADROSUYLA 7 YILDA 81 İL VE 33 ÜLKEDEN GELEN 1,5 MİLYONDAN FAZLA HASTAYA SAĞLIK HİZMETİ SUNDUĞUNU AÇIKLADI