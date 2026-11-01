Elazığlı sporcu Esma Kaya 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda Türkiye ikincisi oldu

Turnuva ve sonuçlar:

Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Antalya’da gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası - Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş İller Arası Muaythai Şampiyonası, farklı illerden yüzlerce sporcuyu bir araya getirdi. Organizasyon, genç yaş kategorilerinin de yer aldığı müsabakalarla tamamlandı ve şampiyonlar ile madalya sahipleri belirlendi.

Elazığ temsilcileri ve maç süreci:

Elazığ’ı turnuvada bir antrenör ve bir sporcu temsil etti. Milli Takım Antrenörü Fethi Oruç yönetiminde ringe çıkan Esma Kaya, genç bayanlar 57 kilogram kategorisinde mücadele etti. Turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Kaya, rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi.

Final müsabakası sonrası Esma Kaya, turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sonuç, Elazığlı sporcu için ulusal düzeyde önemli bir derece olarak kayda geçti.

Elazığ için anlamı:

Tek antrenör ve tek sporcu ile temsil edilen Elazığ adına elde edilen bu başarı, kentin muaythai camiası açısından değer taşıyor. Esma Kaya'nın elde ettiği gümüş madalya, hem sporcunun kişisel performansını hem de antrenör Fethi Oruç'un hazırlık sürecinin olumlu çıktısını gösteriyor.

Turnuvanın kapanışında dereceye giren sporcular ödüllendirildi ve organizasyon, farklı illerden kulüplerin deneyim paylaşımıyla sona erdi.

CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANTALYA’DA DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI-MERHUM BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ İLLER ARASI MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA ELAZIĞLI SPORCU ESMA KAYA İKİNCİ OLDU