Şekerspor Sümer'de Kovancılarspor'u 3-1 mağlup etti

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. hafta mücadelesinde Kayseri Şekerspor, Sümer Stadı'nda oynanan karşılaşmada Elazığ temsilcisi Kovancılarspor'u 3-1 yenerek sahadan üç puanla ayrıldı. Maç boyunca ev sahibi ekip oyun kontrolünü elinde tutarken, gol ve karar anları dikkati çekti.

Maçın kilit anları:

İlk yarının son bölümlerinde skoru Kayseri lehine döndüren isim Halil Can Durmuş oldu (44'). Kovancılarspor, uzatmada Aykut Çakır'ın 45+2' golüyle hemen cevap verdi. İkinci yarıda eşitliği bozmak isteyen taraflar sert mücadele içinde oldu; Kovancılarspor'da Ahmet Can Arık 52. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve bu karar konuk takımın direncini düşürdü. 66. dakikada oyuna sonradan dahil olan Ömer Turan Görgüç skoru 2-1'e taşıdı, ardından 84. dakikada Halil Can Durmuş bir kez daha fileleri havalandırarak maçın sonucunu ilan etti.

Kadrolar ve değişiklikler:

Hakem triosu: Ömer Tahankut Muslu, Hasan ablak, Kerem Emre Doğrusöz. Kayseri Şekerspor kadrosunda Abdussamet Karakoyun, Muhammed İbrahim Şahinkaya (Mehmet Turan Karamahmut dk. 46), Enes Koçoğlu, Talha Özyürek, Buğra Sarıkaya (Muhammed Aybar dk. 63), İsmet Yazgan, Süleyman Öztürk (Eren Torbalı dk. 58), Ziyahan Elbaşı (Ömer Turan Görgüç dk. 63), Çağrı Elgölgesi (Hasan Pamuk dk. 73), Seyit Mehmet Söğüt, Halil Can Durmuş yer aldı.

Kovancılarspor sahaya Emre Sertçelik, Hasan Yeşil, Aykut Çakay, Yusuf Aydın, Mahsun Şener, Eray Berk Yıldız, Kadi Taşoğlu, Ahmet Can Arık, Tolga Amasyalı, Serkan Taşdelen, Ahmet Ormanoğlu 11'iyle çıktı. Maçta Çakır/Çakay benzeri isim kaydı farklılıkları dikkat çekse de kayıtlar golü Aykut Çakır olarak gösterdi.

Goller: Halil Can Durmuş (44', 84'), Ömer Turan Görgüç (66') - Kayseri Şekerspor; Aykut Çakır (45+2') - Kovancılarspor. Kırmızı kart: Ahmet Can Arık (52') - Kovancılarspor.

Kayseri Şekerspor bu sonuçla sahasında önemli bir galibiyet alırken, Kovancılarspor cephesinde eksik oyuncu ve kırmızı kart kararının maç akışına etkisi belirleyici oldu.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP 3. HAFTA KARŞILAŞMASINDA KAYSERİ ŞEKERSPOR, EVİNDE ELAZIĞ EKİBİ KOVANCILARSPOR’U 3-1 MAĞLUP EDEREK 3 PUANIN SAHİBİ OLDU.