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Köyceğiz'te Toparlar Merkez Camii'nde sabah namazı buluşmasıyla birlik pekişti

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü, Toparlar Merkez Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasıyla cami ve cemaat arasındaki gönül bağlarını güçlendirdi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 17:30

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EDİTÖR: Emre Koç

Köyceğiz'te Toparlar Merkez Camii'nde sabah namazı buluşmasıyla birlik pekişti

Toparlar Merkez Camii'nde sabah buluşması:

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması, Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, cami ve cemaat ilişkilerini güçlendirmeyi, sabah namazına katılımı teşvik etmeyi ve birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmeyi amaçladı.

program akışı ve uygulama:

Protokol, Müezzin-Kayyım Mustafa Gürhan tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından Uzman İmam-Hatip Ramazan Tokcan imametinde sabah namazı eda edildi. Namaz sonrası ise Müftülük Memuru Selman Gündoğdu tarafından tesbihat yapıldı.

sohbet, dua ve toplumsal vurgu:

Programda cemaate hitap eden İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, "İmanın Şartları ve Önemi" başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi. Müftü Sözen, sabah namazı buluşmalarının cami ile cemaat arasındaki gönül bağlarını kuvvetlendirdiğini, bu tür uygulamaların toplumsal dayanışma ile kardeşlik ruhunun pekişmesine katkı sağladığını vurguladı.

Ardından İlçe Vaizi Rauf Evleksiz tarafından ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliği ile İslam âleminin huzur ve selameti için dua edildi. Dualar, katılımcılar arasında ortak bir niyet ve farkındalık oluşmasına hizmet etti.

ikram ve kapanış teşekkürleri:

Program kapsamında cemaate sıcak çorba ikram edildi; ikramın ardından yemek duasını İmam-Hatip Sinan Demir yaptı. Bu tür ikramlar, sabah buluşmalarının sadece ibadet boyutuyla sınırlı kalmayıp sosyal paylaşımı da güçlendirdiğini gösterdi.

Program sonunda İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, etkinliğin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen cami görevlilerine teşekkür etti ve programa katılan vatandaşlara şükranlarını iletti. Sabah namazı buluşmaları, yerel düzeyde dinî ve toplumsal bağların canlı tutulmasında etkili bir araç olarak öne çıktı.

KÖYCEĞİZ TOPARLAR MERKEZ CAMİİ’NDE SABAH NAMAZI BULUŞMASI

KÖYCEĞİZ TOPARLAR MERKEZ CAMİİ’NDE SABAH NAMAZI BULUŞMASI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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