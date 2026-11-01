Gevher Nesibe'de geri dönüş: Kayseri Atletikspor 0-2'den 3-2'ye kazandı

maç özeti

Kayseri Atletikspor, TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup mücadelesinde Elazığ Belediyespor'u 3-2 yenerek dikkat çeken bir geri dönüş gerçekleştirdi. Karşılaşma Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynandı; hakemlikleri Saliha Köse ve Hüseyin Ateş üstlendi.

maçın kırılma anları:

Ev sahibi ekip ilk iki seti 24-26 ve 25-27'lik skorlarla kaybederek 0-2 geriye düştü. Üçüncü sette oyun hakimiyetini ele geçiren Kayseri Atletikspor, seti 25-13 alarak maça döndü. Dördüncü seti 25-17 ile koparan ev sahibi, son seti 15-10 kazanıp 3-2'lik galibiyete ulaştı. Bu seri, maçın orta bölümündeki ritim değişimini ve ev sahibinin blok-savunma performansındaki toparlanmayı gösterdi.

takım kadroları ve setler:

Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma Yaşar, Aylin Mete, Açelya Ozman, Melek Rana Ayata, Arzu Talip, Esra Çevik, Melike Yıldırım, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Eda Şahin, Rabia Nehir Tezcan, Elif Su Delibaş, Lara Baytek.

Elazığ Belediyespor: Nazlı Sönmez, Öznur Var, Şükran Alpaslan, Begüm Yavuz, Özlem, Eda Yılmazkuzucuoğlu, Eda Nur Ebem, Demet Selduman, Ayşe, Pınar Yumurtacıoğlu.

Setler: 1. Set: 24-26 (Elazığ Belediyespor); 2. Set: 25-27 (Elazığ Belediyespor); 3. Set: 25-13 (Kayseri Atletikspor); 4. Set: 25-17 (Kayseri Atletikspor); 5. Set: 15-10 (Kayseri Atletikspor).

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİG 15. GRUP'TA MÜCADELE EDEN KAYSERİ ATLETİKSPOR, 2-0 GERİYE DÜŞTÜĞÜ KARŞILAŞMADA RAKİBİ ELAZIĞ BELEDİYESPOR’U 3-2 MAĞLUP ETTİ.