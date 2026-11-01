Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Gevher Nesibe'de geri dönüş: Kayseri Atletikspor 0-2'den 3-2'ye kazandı

Kayseri Atletikspor, TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup maçında 0-2 geriden gelerek Elazığ Belediyespor'u 3-2 yenip kritik bir geri dönüş sergiledi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 17:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Gevher Nesibe'de geri dönüş: Kayseri Atletikspor 0-2'den 3-2'ye kazandı

maç özeti

Kayseri Atletikspor, TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup mücadelesinde Elazığ Belediyespor'u 3-2 yenerek dikkat çeken bir geri dönüş gerçekleştirdi. Karşılaşma Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynandı; hakemlikleri Saliha Köse ve Hüseyin Ateş üstlendi.

maçın kırılma anları:

Ev sahibi ekip ilk iki seti 24-26 ve 25-27'lik skorlarla kaybederek 0-2 geriye düştü. Üçüncü sette oyun hakimiyetini ele geçiren Kayseri Atletikspor, seti 25-13 alarak maça döndü. Dördüncü seti 25-17 ile koparan ev sahibi, son seti 15-10 kazanıp 3-2'lik galibiyete ulaştı. Bu seri, maçın orta bölümündeki ritim değişimini ve ev sahibinin blok-savunma performansındaki toparlanmayı gösterdi.

takım kadroları ve setler:

Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma Yaşar, Aylin Mete, Açelya Ozman, Melek Rana Ayata, Arzu Talip, Esra Çevik, Melike Yıldırım, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Eda Şahin, Rabia Nehir Tezcan, Elif Su Delibaş, Lara Baytek.

Elazığ Belediyespor: Nazlı Sönmez, Öznur Var, Şükran Alpaslan, Begüm Yavuz, Özlem, Eda Yılmazkuzucuoğlu, Eda Nur Ebem, Demet Selduman, Ayşe, Pınar Yumurtacıoğlu.

Setler: 1. Set: 24-26 (Elazığ Belediyespor); 2. Set: 25-27 (Elazığ Belediyespor); 3. Set: 25-13 (Kayseri Atletikspor); 4. Set: 25-17 (Kayseri Atletikspor); 5. Set: 15-10 (Kayseri Atletikspor).

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİG 15. GRUP&#039;TA MÜCADELE EDEN KAYSERİ ATLETİKSPOR...

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİG 15. GRUP'TA MÜCADELE EDEN KAYSERİ ATLETİKSPOR, 2-0 GERİYE DÜŞTÜĞÜ KARŞILAŞMADA RAKİBİ ELAZIĞ BELEDİYESPOR’U 3-2 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük Gençlikspor son sette üstünlük kurup Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni mağl...
images

Nazilli'de seyircinin beklediği gol gelmedi
images

Iğdır'da Aktepe'de çekişme: Iğdır FK ve Antalyaspor 1-1
images

Sümer'de gol düellosu: Kayseri Kadın FK, Haymanaspor'u 2-1 yendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emzirme sırasında fenalaşan 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Karabük Gençlikspor son sette üstünlük kurup Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni mağlup etti

Nazilli'de seyircinin beklediği gol gelmedi

Iğdır'da Aktepe'de çekişme: Iğdır FK ve Antalyaspor 1-1

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme