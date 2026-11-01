Kocasinan Şimşekspor, Battalgazi'de 2-0 galibiyetle döndü

Kocasinan Şimşekspor deplasmanda 2-0 kazandı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. hafta mücadelesinde Kocasinan Şimşekspor, Malatya temsilcisi Battalgazi Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Maç Battalgazi Çim Saha'da oynandı ve konuk ekip iki farklı skorla sahadan ayrıldı.

maçın dönüm noktaları:

İlk yarının sonuna doğru, dakika 42'de Halil Coşkun ile öne geçen Kocasinan ekibi, ikinci yarıda 60. dakikada Hüseyin Barış Temizyürek'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi takımın savunmacısı Fatih Gürden (dk.71) kırmızı kart görürken, bu durum Battalgazi Belediyespor'un sahada 10 kişi kalmasına yol açtı ve maçın gidişatını değiştirdi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Battalgazi Çim Saha

Hakemler: Eyyüp Salih Mol, Ekin Demirkol, Orhan Kaçar

Battalgazi Belediyespor: Erhan Açıkgöz, Utku Öztürk, Fatih Gürden, Berat Kaya, Baran Deniz Arıs, (Yunus Emre Karaman dk.58), Burak Sürmeli, Furkan Yiğit, Taner Türk, Abdulkadir Yıldırım, Ozan Soğancıoğlu, Ramazan Okatan, (Emirhan Kayalar dk.46)

Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Göktuğ Yayla, Kemal Aydın, Eray Akyol, (M.Emin Bakan dk.60), Recep Daylak, Resul Ekrem Sakarya, Sabri Çakır, (Efe Güler dk.75), Umut Türk, (Mertcan Babayiğit dk.75), Hüseyin Barış Temizyürek, Selahattin Enes Kılıç, (Alihan Şener dk.75), Halil Coşkun, (Arda Özocak dk.75)

Goller: Halil Coşkun (dk.42), Hüseyin Barış Temizyürek (dk.60) (Kocasinan Şimşekspor)

Kırmızı kart: Fatih Gürden (dk.71) (Battalgazi Belediyespor)

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP 3. HAFTA KARŞILAŞMASINDA KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR DEPLASMANDA MALATYA EKİBİ BATTALGAZİ BELEDİYESPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİ.