Güvenlik kamerası kaydetti: Düziçi'nde ölümlü çarpışma

Osmaniye Düziçi'de ölümlü trafik kazası

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde bir kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Müdahale ve hayatını kaybeden sürücü:

Kazada ağır yaralanan 78 yaşındaki Mehmet Kaya, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kaya kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayda geçen görüntüler, olayın gelişimine dair incelemelerde ve yetkililerin yürüttüğü soruşturmada delil olarak değerlendiriliyor.

Kazayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı ve trafik birimleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor; yetkililer, olay yeri tespitleri ve kamera görüntülerinin ayrıntılı değerlendirilmesiyle kazanın kesin nedenini belirlemeyi amaçlıyor.

OSMANİYE’DE KAMYONET İLE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ÖLÜMLÜ KAZA KAMERADA