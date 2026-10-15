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Elazığlı sporculardan bölge çıkışı: 6 madalya ile finaller

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Gaziantep’teki Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. Etap'ta 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz kazanıp Türkiye Finalleri’ne yükseldi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Elazığlı sporculardan bölge çıkışı: 6 madalya ile finaller

Elazığlı karatecilerden bölge başarısı

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Gaziantep’te düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi 3. Etap Bölge Müsabakalarında önemli bir derece elde etti. Turnuvada toplam 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak şehre gurur yaşatan sporcular, Türkiye Finalleri’ne katılma hakkı elde etti.

Dereceler ve madalyalar:

Bireysel başarılar arasında öne çıkan isimler şunlar: Ömer Yılmaz, Halil İbrahim Küçükkaya ve Eymen Sefa Yeli bölge birincisi olarak altın madalyaya uzandı. Ebrar Süzen bölge ikincisi olarak gümüş madalyayı kazandı. Ayrıca Muhammed Cihat Arıkan ve Meryem Çelik bölge üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyayla döndü.

Türkiye Finalleri hedefi:

Toplam 6 madalya kazanan 6 sporcu, bu sonuçlarla kasım ayının sonunda düzenlenecek Türkiye Finalleri’nde Elazığ’ı temsil etme hakkı kazandı. Kulüp ve antrenörler, elde edilen dereceleri hem genç sporcuların gelişimi hem de kentin spor prestiji açısından değerli bulduğunu belirtti.

ELAZIĞLI KARATECİLERDEN 6 MADALYA

ELAZIĞLI KARATECİLERDEN 6 MADALYA

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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