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Gece yarısı otogar kavgası: Kayapınar'da 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi otogarında iki grup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; 1 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:33

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı otogar kavgası: Kayapınar'da 1 kişi yaralandı

Gece yarısı otogar kavgası: Kayapınar'da 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi otogar bölgesinde dün gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

olayın seyri:

Tartışmanın nasıl başladığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor; kaynaklarda olayın gece saatlerinde otogar çevresinde meydana geldiği ve kavgaya bıçakların karıştığı bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ...

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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