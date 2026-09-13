Gece yarısı otogar kavgası: Kayapınar'da 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi otogar bölgesinde dün gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

olayın seyri:

Tartışmanın nasıl başladığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor; kaynaklarda olayın gece saatlerinde otogar çevresinde meydana geldiği ve kavgaya bıçakların karıştığı bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.