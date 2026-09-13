Şahinbey'de yeni eğitim yılına hazırlık: kantinlerde kapsamlı hijyen denetimi

denetim detayları:

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe sınırları içindeki okul kantinlerinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Denetimlerde amaç, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak ve olası sağlık risklerini baştan önlemek olarak açıklandı.

Kantinlerde satışa sunulan gıda maddeleri tek tek kontrol edilirken, paketleme, son kullanım tarihleri ve saklama koşulları titizlikle değerlendirildi. Ayrıca iş yerlerinin genel temizlik durumu, personel hijyeni ve çalışma ortamının standartlara uygunluğu incelendi.

bulgular, önlemler ve uyarılar:

Denetim kapsamında iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, gıdaların hazırlanma şartları, çöp kovalarının düzeni ile yangına karşı alınan tedbirler gözden geçirildi. Ekipler aynı zamanda haşere ve kemirgenlerle mücadele uygulamalarını da kontrol etti. Tespit edilen eksiklikler hakkında kantin işletmecilerine yazılı ve sözlü uyarılar yapıldı; düzeltilmesi gereken hususlara ilişkin süre ve yönlendirme sağlandı.

Belediye yetkilileri, özellikle gıda saklama ve son kullanım tarihlerine dikkat edilmesi, personel hijyen eğitiminin düzenlenmesi ve acil durum tedbirlerinin uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Uyarılar, öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek uygulamalara karşı daha hassas olunması yönündeydi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu denetimlerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Yeni eğitim öğretim yılında sizler derslerinize, bizler de sizlerin sağlığı ve güvenliğine odaklanıyoruz. Okul kantinlerimizde denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz, öğrencilerimizin sağlığını riske atabilecek uygulamalara kesinlikle müsaade etmiyoruz. Siz gönül rahatlığıyla eğitiminize devam edin, biz sizin yanınızdayız."

Yetkililer, kontrollerin sadece başlangıç niteliğinde olmadığını, eksikliklerin giderilmesi için takip denetimlerinin yapılacağını ve denetimlerin yıl boyunca periyodik olarak tekrarlanacağını bildirdi.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ KANTİNLERİ DENETLEDİ