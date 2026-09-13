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Kızılcahamam ile Çerkeş sınırında alevlerle mücadele sürüyor

Kızılcahamam ile Çerkeş sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı; ekipler sevk edildi, müdahale devam ediyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:19

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kızılcahamam ile Çerkeş sınırında alevlerle mücadele sürüyor

Kızılcahamam ile Çerkeş sınırında alevlerle mücadele sürüyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ile Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin sınırında bulunan ormanlık alanda yangın başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş durumda.

yangının tespiti ve müdahale:

Olayın fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin sahada yürüttüğü müdahale çalışmaları devam ediyor; söndürme ve kontrol çabaları sürüyor.

bölgede yürütülen çalışmalar ve önlemler:

Sınır konumundaki ormanlık alan nedeniyle müdahale koordineli şekilde ilerliyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü bildiriyor ve gelişmeler takip ediliyor.

ANKARA&#039;NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİ İLE ÇANKIRI&#039;NIN ÇERKEŞ İLÇESİNİN SINIRINDA BULUNAN ORMANLIK ALANDA...

ANKARA'NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİ İLE ÇANKIRI'NIN ÇERKEŞ İLÇESİNİN SINIRINDA BULUNAN ORMANLIK ALANDA ORMAN YANGINI BAŞLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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