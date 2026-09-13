Çocukların sesi ön planda: Kilis'te COP31 hazırlık etkinliği

cop31 hazırlıkları kapsamındaki etkinlik:

Kilis'te COP31 hazırlıkları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik, 81 ilde 95 noktada eş zamanlı gerçekleştirilen programın bir parçası olarak yer aldı ve iklim değişikliği, dijital ayak izi, dijital israf ile çocuk hakları temalarına odaklandı.

çocuklarla uygulamalı geri dönüşüm çalışmaları:

Programda çocuklarla birlikte geri dönüşüm malzemeleri değerlendirildi ve uygulamalı çalışmalar yapılarak çevre ve iklim konularında farkındalık yaratılması hedeflendi. Etkinlikte yürütülen faaliyetler, katılımcı çocukların gündelik yaşamda atabilecekleri basit adımları göstermeye yönelik hazırlandı.

Kilis Çocuk Hakları İl Komitesi Temsilcisi Sosyal Hizmet Uzmanı Kübra Karakuş Keskin, etkinlik için bir araya geldiklerini belirterek çocuklarla geri dönüşüm malzemelerini değerlendirdiklerini ve iklim ile çevre konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar hazırladıklarını ifade etti. Keskin, çocukların sesinin yalnızca bugün için değil, gelecek için de önemli olduğunu vurguladı.

Etkinliğe katılan çocuklar da programın güzel geçtiğini belirterek etkinlikten memnuniyet duyduklarını söylediler. Düzenlenen bu tür yerel farkındalık çalışmaları, COP31 hazırlıkları kapsamında çocukların konulara aktif katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

KİLİS'TE COP31 HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DİJİTAL AYAK İZİ, DİJİTAL İSRAF VE ÇOCUK HAKLARI KONULARINDA TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA CUMHURİYET MEYDANI'NDA ETKİNLİK DÜZENLENDİ.