Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza yeri ve müdahale:

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Kurtköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir elektrik direğine çarptı.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü stabil hale getirerek nakil için hazır hale getirdi.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Müdahalenin ardından yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavi süreci ve yaralanmanın derecesi hakkında yetkililer henüz detay vermedi.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş nedeninin kesinleştirilmesi için polis ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından inceleme yapılmaya devam ediyor.

BİLECİK’TE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 YARALI