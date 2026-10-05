Dolar 49,1586 +0,11%
Euro 55,0570 -0,37%
Bist 12.270,18 +0,00%
Altın Gram 6.612,59 +0,52%
EUR/USD 1,1197 -0,54%
Brent Petrol 101,54 -0,69%
--°

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Bilecik Kurtköy mevkiinde A.Ş. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı; A.Ş. yaralandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza yeri ve müdahale:

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Kurtköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir elektrik direğine çarptı.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü stabil hale getirerek nakil için hazır hale getirdi.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Müdahalenin ardından yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavi süreci ve yaralanmanın derecesi hakkında yetkililer henüz detay vermedi.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş nedeninin kesinleştirilmesi için polis ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından inceleme yapılmaya devam ediyor.

BİLECİK’TE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 YARALI

BİLECİK’TE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın'da kapsamlı arama: Çember-144 ile 41 aranan yakalandı
images

Kurtarma çalışması sonuç verdi: köpekten kaçarken kaybolan 12 yaşındaki Nefer bu...
images

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, alevler aracı hurdaya çevirdi
images

Şantiyeleri hedef alan hırsızlar 1 milyon 397 bin liralık kabloyla cezaevinde

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kütahya'da organize sanayide servis güvenliği denetimi

Sokaktaki şaşkınlık kısa sürdü: yüksek gerilim telleri kontrollü şekilde yola indirildi

Aydın'da kapsamlı arama: Çember-144 ile 41 aranan yakalandı

Erzincan'da son prova: 15 yaş altı badminton millileri Norveç'e hazır

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp