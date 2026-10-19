Ellerini sermaye bilen seramikçi: Selçuklu motifleriyle haftalar süren eserler

Eskişehir'de başlayan atölye hikâyesi:

Eskişehir'de yaşayan seramik sanatçısı Alina Öznür, 2000 yılında açtığı atölyesinde bugün de üretimine devam ediyor. Maddi imkânsızlıklar içinde başladığı süreci, cesaretiyle aştığını söylüyor; atölyeyi açarken yanına aldığı en önemli sermayesinin elleri olduğunu ifade ediyor. 'Param olmayabilir ama ellerim var, benim sermayem ellerim olacak' diyerek yola çıktığını anlatan Öznür, 26 senedir atölyecilik yaptığını belirtiyor.

Üretim süreci ve Selçuklu motifleri:

Öznür'ün çalışmalarında ağırlıklı tema Selçuklu motifleri. Ürünün ortaya çıkışı tasarımla başlıyor; çamur uygulaması, şekillendirme, kuruma ve boyama aşamalarının ardından fırınlama ile eser tamamlanıyor. Sanatçı, seramik boyalarının diğer boya türlerinden farklı olduğunu, ısıya dayanıklı oldukları ve fırınlandığında renklerin ortaya çıktığını vurguluyor. Küçük bir seramik boncuğun bile üretiminin yaklaşık bir hafta sürdüğünü; bir ürünün tamamen bitirilmesinin en az bir hafta ile 10 günü bulabildiğini anlatıyor.

Ellerini sermaye saymak: dikkat ve tercihler:

İşini severek yaptığını tekrar eden Öznür, ellerini kendi sermayesi olarak gördüğü için onlara özel özen gösteriyor. Bu yüzden gündelik işlerde bile bıçak kullanmaktan kaçındığını söylüyor: 'Hatta biraz önce dedim ya sizin kameranız ne kadar değerliyse benim de ellerim değerli. Dikkat ediyorum çünkü ellerim ile sanatımı icra ediyorum.' Bu yaklaşım, hem üretim sürecinde sürekli ellerini kullanan bir zanaatkarın ihtiyatını hem de emeğe verilen değeri yansıtıyor.

Öznür seramik atölyesini aynı zamanda bir tür sanat terapisi olarak tanımlıyor; eserlerin zaman içinde kendi kendine gelişip farklı çıkış hikâyeleri olduğunu belirtiyor. Tasarım sürecinden fırına kadar geçen sürede hem teknik hem estetik tercihler bir araya geliyor ve ortaya eşsiz parçalar çıkıyor.

Genç sanatçılara tavsiye: cesaretle başlamak:

Üretip ticaret yapmak isteyenlere yönelik mesajı net: asla korkmasınlar. Öznür, sanatla ilgilenenin sadece kadın olmadığını, ancak ticari kısma yönelirken insanların çekinceleri olduğunu söylüyor. 'Benim onlara önerim asla korkmamaları. Çünkü üretilmiş her şey bir kazanca dönüştürülebilir' diyen sanatçı, cesaretin atölyesini 26 yıldır ayakta tutan en önemli unsur olduğunu vurguluyor. Maddi imkânı kısıtlı olanlara ellerindeki beceriyi sermaye olarak kullanmalarını öğütleyerek sözlerini tamamlıyor.

ESKİŞEHİR'DE YAŞAYAN ALİNA ÖZNÜR, ATÖLYESİNDE SERAMİKTEN YAPTIĞI ÜRÜNLERİN TASARIMLARINIDA YAPARAK BAŞTAN OLUŞTURUYOR. İŞİNİ SEVEREK YAPTIĞINI BELİRTEN SANATÇI, ELLERİNİ SERMAYESİ OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ VE SANATLA UĞRAŞANLARIN ÜRETTİKLERİ ÜRÜNLERLE TİCARET YAPMAK İSTEYENLERE İSE CESARETLİ OLMALARI GEREKTİĞİ TAVSİYESİNİ VERDİ.