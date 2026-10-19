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Kula’da muhtarlar gününde birlik ve görev vurgusu

19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Kula'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, şehitlik ziyaret edildi; muhtarlar vatandaşla kamu arasındaki köprüyü vurguladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kula’da muhtarlar gününde birlik ve görev vurgusu

Kula’da törenle başlayan anma programı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kula’da düzenlenen program, Yunus Emre Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Tören, Kula Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Yavuz’un anıta çelenk sunmasıyla başladı. Ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Başkanın mesajı: muhtarlık köprü görevinde

Törende kısa bir konuşma yapan Mehmet Yavuz, muhtarlık kurumunun vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Konuşmada muhtarların yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine ve toplum hizmetindeki rolüne dikkat çekildi.

Şehitlik ziyareti ve katılımcılar

Çelenk sunma töreninin ardından program, Kula Şehitliği ziyaretiyle devam etti. Mahalle muhtarları ve protokol üyelerinin katıldığı ziyarette aziz şehitler dualarla anıldı. Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, mahalle muhtarları ve ilçe protokolü katıldı.

Program, muhtarların yerel düzeydeki sorumluluklarına ve toplumla devlet arasındaki aracılık rollerine vurgu yapan konuşmalarla sona erdi.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KULA’DA ANLAMLI BİR KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KULA’DA ANLAMLI BİR KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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