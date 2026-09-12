Fevzipaşa caddesi'nde panelvanın arkadan çarpması 10 kişiyi hastaneye götürdü

kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı:

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde, Sanayi Simit Fırını önünde meydana gelen kazada; yol kenarında simit almak için duran traktöre aynı istikamette seyir halinde olan panelvan arkadan çarptı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

yaralıların durumu ve müdahale:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 10 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede kontrol edilen yaralılardan 8 kişinin taburcu edildiği, vücutlarının çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edilen 2 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

ulaşım ve ekip çalışmaları:

Kaza nedeniyle Fevzipaşa Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı; ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, olayın oluş şeklinin tespit edilmesine olanak sağladı.

BURSA’DA 10 KİŞİNİN YARALANDIĞI FECİ KAZA KAMERADA