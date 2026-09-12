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Fevzipaşa caddesi'nde panelvanın arkadan çarpması 10 kişiyi hastaneye götürdü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Sanayi Simit Fırını önünde yol kenarında duran traktöre panelvanın arkadan çarpması sonucu 10 tarım işçisi yaralandı; kaza anı kameraya yansıdı, 8 kişi taburcu edildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 20:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fevzipaşa caddesi'nde panelvanın arkadan çarpması 10 kişiyi hastaneye götürdü

kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı:

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde, Sanayi Simit Fırını önünde meydana gelen kazada; yol kenarında simit almak için duran traktöre aynı istikamette seyir halinde olan panelvan arkadan çarptı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

yaralıların durumu ve müdahale:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 10 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede kontrol edilen yaralılardan 8 kişinin taburcu edildiği, vücutlarının çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edilen 2 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

ulaşım ve ekip çalışmaları:

Kaza nedeniyle Fevzipaşa Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı; ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, olayın oluş şeklinin tespit edilmesine olanak sağladı.

BURSA’DA 10 KİŞİNİN YARALANDIĞI FECİ KAZA KAMERADA

BURSA’DA 10 KİŞİNİN YARALANDIĞI FECİ KAZA KAMERADA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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