Gerede'de geri dönüşüm tesisini saran gece yangını

yangının başlangıcı ve yayılımı:

Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 civarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; alevler tesis içinde hızla yayıldı ve birçok alanda yoğun hasara yol açtı.

müdahale ekipleri ve saha çalışması:

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösterirken, jandarma çevrede güvenlik önlemleri aldı ve bölgeyi işaretleyerek erişimi sınırladı. Müdahale sırasında zaman zaman patlamalar yaşandığı bildirildi.

Sahadaki çalışmalar dronla da görüntülendi; havadan çekilen kayıtlarda yangının boyutu ve ekiplerin müdahale düzeni görülüyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve bölgedeki güvenlik ile sağlık önlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

BOLU'NUN GEREDE İLÇESİNDEKİ GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜYEREK TÜM TESİSİ SARDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN, ZAMAN ZAMAN PATLAMALARIN DA YAŞANDIĞI YANGINA MÜDAHALESİ SÜRERKEN, FABRİKA ALANI HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ.