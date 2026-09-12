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Pehlivanköy kavşağı'nda çarpışma: Babaeski'de 4 yaralı

Babaeski'de Pehlivanköy Kavşağı'nda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 20:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pehlivanköy kavşağı'nda çarpışma: Babaeski'de 4 yaralı

kaza ve ilk müdahale:

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, İstanbul-Edirne kara yolu Pehlivanköy Kavşağı'nda meydana gelen kazada bir minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta da hasar oluşurken, olayda 4 kişi yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

yaralıların kurtarılması:

Olay yerinde bazı yaralıların araç içinde sıkıştığı bildirildi. Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışan kişileri kurtarmak için müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla yaralılar bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere sevk edildi.

soruşturma ve yol güvenliği:

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazaya karışan araçların plakaları 59 AGP 475 (otomobil) ve 39 S 1986 (minibüs) olarak kaydedildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi ve bölgedeki trafiğin kontrollü olarak sağlandığını belirtti.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR VE KAZANIN YAŞANDIĞI YOL

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR VE KAZANIN YAŞANDIĞI YOL

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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