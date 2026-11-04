Ambulansla hayata koşan şampiyon: 55 yaşında 112 kilometreyle Türkiye birincisi

Gaziantep'ten ulusal başarı:

Gaziantep'te ambulans şoförü olarak görev yapan 55 yaşındaki Ali Doğru, Elbistan'da düzenlenen uluslararası yarışmada, resmi parkuru 110 kilometre olmasına rağmen toplam 112 kilometre koşarak Türkiye şampiyonu oldu.

Mesleğe ve spora aynı adanmışlık:

Sağlık sektöründe 25 yıldır görev yapan Doğru, yaklaşık 15 yıllık amatör koşu geçmişiyle yarışlarda düzenli olarak derece aldı. Ambulans şoförlüğü sırasında acil vakalara ulaşmak için yaptıkları hız ve disiplinin spora da yansıdığını belirtti. Doğru, bu motivasyonu şöyle özetledi: 'Biz zaten 112’de çalışıyoruz. Hep hareketliyiz. Vakalara hızlı bir şekilde ulaştığımız için bu mücadeleyi spora da yansıttık.'

Zorlu parkurlar ve önceki dereceler:

Doğru'nun geçmiş başarıları arasında Amanos Dağları'nda düzenlenen 27 kilometrelik yarışta Türkiye şampiyonu olması ve Mersin Silifke'deki Cennet ve Cehennem mevkisinde 452 merdiven içeren 1 kilometrelik parkuru 10 dakikada tamamlayarak zirveye ulaşması bulunuyor. Elbistan'daki son yarışta ise 110 kilometrelik parkurun ötesine geçerek 112 kilometre koştu ve birinciliği elde etti.

Başarılarıyla hem sağlık camiasında hem de Gaziantep'te takdir toplayan Doğru, elde ettiği derecelerin kendisi ve çalışma arkadaşları için gurur verici olduğunu söyledi.

Teşekkür ve yerel destek:

Yarışın ardından organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Doğru, Elbistan Kaymakamlığı'na, belediye başkanına, İbrahim Şahin'e ve Kavaklıtepe'deki yetkililere misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür etti. Doğru duygularını 'Çok mutluyum, çok gururluyum' sözleriyle ifade etti.

ALİ DOĞRU, 110 KİLOMETRELİK PARKURDA 112 KİLOMETRE KOŞTU VE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.