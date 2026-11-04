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Antalya edebiyat günleri'nde ödüller açıklandı: yılın öyküleri ve onur ödülü sahiplerini buldu

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 11. Antalya Edebiyat Günleri'nde onur ödülü Nihat Behram'a, öykü ödülleri Hüseyin Akyüz ve Suat Duman'a verildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Antalya edebiyat günleri'nde ödüller açıklandı: yılın öyküleri ve onur ödülü sahiplerini buldu

ödüller açıklandı:

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında bu yılın ödülleri belirlendi. Etkinlik, "Değişen İklim ve Kent Ekseninde Edebiyatın Geleceği" temasıyla 12-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek programın parçası olarak, yılın öykü kitapları ve onur ödülü sahiplerini ilan etti.

onur ödülü sahibine takdim edilecek:

Bu yılın Onur Ödülüne şair ve yazar Nihat Behram layık görüldü. 1960'lı yıllardan bu yana şiir, roman ve belgesel anlatı alanlarında eser veren Behram; Hayatımızın Üzerine Şiirler, Dövüşe Dövüşe Yürünecek ve Hayatın Şarkısı gibi şiir kitaplarıyla; ayrıca Gurbet ve Miras adlı romanlarıyla tanınıyor. Behram'ın belgesel anlatıları arasında Darağacında Üç Fidan, Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit ve Yılmaz Güney’le Yasaklı Yıllar yer alıyor. Yazar, Melih Cevdet Anday, Dionysos ve Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi Şiir ödüllerinin de sahibidir.

öykü ödüllerinin gerekçeleri:

Yılın öykü kitaplarını belirleyen seçici kurulda Ahmet Yıldız, Engin Kükrer, Hakan Cucunel ve Gülay Kaplan yer aldı. Kurulun değerlendirmesi sonucunda En İyi Öykü Kitabı ödülü, Hüseyin Akyüz'ün Eski Bir Pişmanlığa Dönüş Notları adlı eserine verildi. Kurul, eseri çağdaş yaşamın bireyin karşısına çıkardığı engelleri, bekleyiş, kabulleniş ve özeleştiri ekseninde ustalıkla ele alması nedeniyle ödüle değer buldu.

En İyi İlk Öykü Kitabı ödülü ise Suat Duman'ın Anatomi Dersleri adlı eserine verildi. Seçici kurul, Duman'ın yapıtını polisiye edebiyatın öykü türünde başarılı örnekler ortaya koyabileceğini göstermesi açısından ödüllendirdi.

tören ve organizasyon bilgileri:

Ödüller, 15 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Bu yıl etkinlikler gönüllü koordinatörlüğünü üstlenen Tuncer Çetinkaya yönetiminde ilerliyor.

Antalya Edebiyat Günleri'nin danışma kurulunda ise İbrahim Dağhan, Cahit Çakcıl, Kaan Eminoğlu, Hüseyin Cahit Kerse ve Kamile Yılmaz yer alıyor. Etkinlikler, Kaleiçi'nden şehrin dört bir yanına yayılan programlarla Antalya'yı edebiyatla buluşturmayı amaçlıyor.

SUAT DUMAN

SUAT DUMAN

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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