Kahramanmaraş’ta personel iletişim eğitimi gençlerin ruh sağlığına odaklandı

Kahramanmaraş’ta iletişim eğitimiyle gençlere destek sağlanıyor

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik düzenlenen eğitim çalışması, gençlerin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesine odaklandı. Uzman personel tarafından verilen eğitimde, saha teması olan çalışanların bilgi düzeyini artırmaya yönelik uygulamalı ve teorik içerikler yer aldı.

Eğitimin içeriği ve işleyişi:

Eğitim kapsamında gençlerin gelişimsel süreçleri, etkili iletişim teknikleri, psikolojik dayanıklılığın artırılması yöntemleri ve kriz anlarında uygulanacak doğru yaklaşımlar ele alındı. Katılımcılara vaka örnekleri ve rol oyunları ile pratik beceriler kazandırılması hedeflendi; böylece personelin sahada hızlı ve sağlıklı yönlendirme yapabilmesi amaçlandı.

Hedefler ve beklenen sonuçlar:

Çalışmayla amaçlanan, gençlerle doğrudan temas halinde olan personelin farkındalık ve müdahale kapasitesinin yükseltilmesi; olası psikososyal sorunların erken tespiti ve uygun yönlendirme ile gençlerin ruh sağlığının korunmasıdır. Eğitim aynı zamanda kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesini ve kriz durumlarında koordinasyonun iyileştirilmesini destekliyor.

İlerleyen süreçte benzer eğitimlerin devam etmesi, saha personelinin güncel yaklaşımlar konusunda sürekli bilgilendirilmesi ve elde edilen geri bildirimlere göre eğitim içeriklerinin güncellenmesi bekleniyor. Bu adımların, gençlerin psikolojik dayanıklılığının artırılmasına somut katkı sağlaması amaçlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ UZMANLARINCA, GENÇLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞINI ARTIRMAK VE RUH SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK İLETİŞİM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.