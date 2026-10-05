Emeklilikte fırçayı eline alan ressam, Gümüşhane'nin yüzlerini kayıt altına alıyor

Emeklilikle başlayan sanat serüveni:

Gümüşhane doğumlu Fikret Bozkır, yıllarca özel bir bankada çalıştıktan sonra şube kapanması ve İstanbul'a taşınma sürecinin ardından emekliliğe geçti. Emeklilik, onun için resme daha fazla zaman ayırma fırsatı oldu ve amatör olarak başladığı hobiyi düzenli çalışmayla profesyonel boyuta taşıdı.

Bozkır, özellikle insan portrelerine odaklandı. Kentte belediye başkanlarından bürokratlara, esnaftan sıradan vatandaşlara kadar birçok kişinin portresini yapan ressam, çalışmalarında kuru fırça ve yağlı boya tekniklerine ağırlık veriyor.

Teknikler ve ustalardan alınan eğitim:

İstanbul yıllarında farklı ressamlarla çalışma imkânı bulduğunu söyleyen Bozkır, yağlı boya çalışmalarında Senan Eynullayev'den, kuru fırça tekniğinde ise İsmet Çabuk'tan eğitim aldı. Ustaların gösterdiği yöntemleri takip ederek, onlara bakarak ve soru sorarak ilerlediğini belirtiyor.

Bozkır, kuru fırça tekniğinin cesaret ve deneyim gerektirdiğini vurguluyor: "Her ressam sokağa çıkıp portre yapamaz. O cesaret işi. Ben Allah’a şükür çıkıyorum, yapıyorum." Çalışmalarının bir kısmını ev ortamı olmadığı dönemlerde kafelerde sürdürdüğünü de ekliyor.

Gençlere ücretsiz aktarım ve hedefleri:

Ressamın sanat yaşamında öne çıkan bir diğer yön, öğrendiklerini gençlere karşılıksız aktarması. Gümüşhane’de üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 5-6 kişiye resim dersi veriyor ve ustasından kalan öğüdü sürdürüyor. Bozkır, ustasının kendisine, "Bu öğrendiklerini birine öğretirken para alırsan hakkım sana helal olmaz" dediğini aktararak, dersler için ücret talep etmediğini söylüyor.

Bozkır’ın önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri arasında ise memleketine dönerek Gümüşhane’de yaşamayı sürdürmek ve şehrin tarihî değerlerini yağlı boya tablolarla kayıt altına almak bulunuyor. Bu amaç doğrultusunda portre çalışmalarını sürdürürken, genç kuşağa aktarılan bilgi ve deneyimin de kalıcı olmasını hedefliyor.

GÜMÜŞHANE’DE DOĞAN RESSAM FİKRET BOZKIR, EMEKLİLİK YILLARINDA USTALARDAN ALDIĞI EĞİTİMLERLE PORTRE SANATINDA KENDİSİNİ GELİŞTİRDİ. KENTTE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BÜROKRATLARA KADAR ÇOK SAYIDA KİŞİNİN PORTRESİNİ YAPAN BOZKIR, ŞİMDİ SANATINI GENÇLERE ÜCRETSİZ ÖĞRETİYOR.