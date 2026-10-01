Emet myo'da üniversiteye geçişe hazırlık: yeni öğrenciler oryantasyonda buluştu

Emet Meslek Yüksekokulu'nda oryantasyon programı düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunda, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında birinci sınıf öğrencilerinin üniversite ve yüksekokul yaşamına uyum sağlamalarına yönelik oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi. Program, öğrencilere üniversite ortamını tanıtmak ve eğitim-öğretim sürecine hazırlanmak amacıyla Emet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda yapıldı.

Programa katılanlar ve açılış konuşması:

Programa, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan, Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük, akademik ve idari personel ile birinci sınıf öğrencileri katıldı. Açılış konuşmasında Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, öğrencilere hitap ederek alanlarıyla ilgili güncel ve nitelikli eğitim almanın önemine vurgu yaptı.

Eğitim hedefleri ve verilen bilgiler:

Yazıcı, öğrencilerin sadece ders ve sınavlarla sınırlı kalmayıp araştıran, sorgulayan, kendini geliştiren, takım çalışmasına önem veren ve topluma duyarlı bireyler olarak yetişmelerinin amaçlandığını belirtti. Ayrıca mezuniyet sonrasında çalışma hayatına donanımlı hazırlanmanın hedeflendiği ifade edildi.

Oryantasyon kapsamında öğrencilere sınıflar, laboratuvarlar, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, konferans ve çok amaçlı salonlar ile akademik ve sosyal imkânlar hakkında bilgiler verildi. Sunumlar ve rehberlikle öğrencilerin kampüs içindeki yönelimleri kolaylaştırılmaya çalışıldı.

Program, katılımcılara başarılı, verimli ve güzel bir eğitim-öğretim yılı temennisinde bulunulmasının ardından sona erdi. Etkinlik, yeni öğrencilerin üniversiteye adaptasyonunu hızlandırmayı ve eğitim sürecine daha hazırlıklı başlamalarını sağlamayı amaçladı.

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