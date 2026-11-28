Emet'te bilim şenliğine katkı sunan personele teşekkür

Emet ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 destekli "Topraktan Bilime, Bilimden Geleceğe" Bilim Şenliği'ne katkı sağlayan Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline plaket ve teşekkür belgesi verildi.

ödül töreni:

Plaket ve teşekkür belgeleri, proje yürütücüsü Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ile Şube Müdürü Mehmet Tavacı tarafından takdim edildi. Atölye lideri olarak ön plana çıkan Mustafa Toker'e, öğrencilerin doğa ve çevre bilinci kazanmasına yaptığı katkılardan dolayı plaket verildi.

atölye ve eğitim etkisi:

Proje kapsamında yürütülen "Toprak Dedektifleri" atölyesinin liderliğini üstlenen Emet Orman İşletme Müdürlüğü personeli Mustafa Toker ile atölye desteği veren Tarık Sezer Koşum ve Onur Sezen gibi isimler, öğrencilere uygulamalı doğa eğitimi sundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, bu katkıların öğrencilerin sürdürülebilir tarım ve bilimsel üretim konularında farkındalık kazanmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Şenlik, kurumlar arası iş birliğinin yerel düzeyde eğitim ve çevre bilinçlendirme çalışmalarında nasıl somut sonuçlar doğurabileceğinin örneğini oluşturdu.

"TOPRAK DEDEKTİFLERİ" ATÖLYESİNİN LİDERLİĞİNİ ÜSTLENEN EMET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ MUSTAFA TOKER'E, ÖĞRENCİLERİN DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANMALARINA SAĞLADIĞI KATKILARDAN DOLAYI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İSMAİL ÖZDEN(SOLDA) TARAFINDAN PLAKET TAKDİM EDİLDİ.