Emet’te yavru kedi motor bölümünden sağ salim çıkarıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet-Hisarcık karayolunda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, sürücünün zamanında müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla kurtarıldı. Olay akşam saatlerinde, Tavşanlı yönünden Hisarcık istikametine seyreden araçta meydana geldi.

sürücünün farkındalığı:

Sürücü, aracından gelen olağandışı sesi fark ederek hemen yol kenarına çekti ve kaputu açarak kontrol etti. Motorun alt kısmında sıkışmış bir yavru kediyi gören sürücü, vakit kaybetmeden Emet İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Erken fark edilme, kedinin zarar görmeden kurtarılmasında belirleyici oldu.

itfaiyenin titiz müdahalesi:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kediyi zarar vermeden çıkarmak için dikkatli bir çalışma yürüttü. Ekipler, motor aksamına müdahale ederken hayvanın güvenliğini ön planda tuttu ve kurtarma işlemini kontrollü şekilde tamamladı. Sonuçta minik kedi yara almadan kurtarıldı.

Kedinin sağ salim kurtarılması çevrede sevinç yarattı. Sürücü, yardım için zamanında müdahale eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Olay, sürücülerin araçlarındaki olağandışı seslere dikkat etmelerinin önemini bir kez daha gösterdi.

EKİPLERİN TİTİZ MÜDAHALESİ SONUCUNDA SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILAN MİNİK KEDİ, YARA ALMADAN KURTARILDI.