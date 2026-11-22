Sakarya Kocaali'de ağaca düşen yıldırım güvenlik kamerasında

Sakarya genelinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağış sırasında, Kocaali ilçesine bağlı Alandere Mahallesi'nde bulunan bir besi çiftliğinin hemen önündeki ağaca yıldırım isabet etti. O anlar, çiftliğe ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

görüntüde neler kaydedildi:

Görüntülerde, yağışlı havanın hakim olduğu sırada aniden beliren güçlü bir ışık parıltısının ağaca çarptığı ve çevreyi bir anlığa aydınlattığı görülüyor. Yıldırım düşme anı kare kare kayıt altına alınırken, etraftaki karanlık kısa süreliğine kayboluyor ve düşüşün şiddeti net biçimde izlenebiliyor.

Kayda yansıyan sahnede yıldırımın doğrudan ağaca isabet ettiği, parlaklığın geceyi aydınlattığı ve düşüşün anbean görüntülendiği açıkça dikkat çekiyor. Haberde başka bir can kaybı veya hasar bilgisi paylaşılmadı.

çiftlik ve çevresinde dikkat çekici noktalar:

Bölgede çekilen video, yıldırımın açık alanlarda ve ağaçlara yakın yapıların bulunduğu yerlerde oluşturabileceği riskleri gözler önüne seriyor. Çiftlik benzeri yerleşimlerde yıldırım düşmesi yangın, elektrik aksamında arıza veya hayvanların paniğe kapılması gibi sorunlara yol açabilir; bu tür olaylarda yetkililerin ve işletme sahiplerinin durumu değerlendirmesi önemli.

Yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri, olayı belgeleyerek benzer hava koşullarında alınacak önlemler konusunda farkındalık yaratıyor. Sakarya'da etkili olan sağanaklı havanın yarattığı ani elektrik boşalmaları, çevrede yaşayanlar ve tesis sorumluları için uyarı niteliği taşıyor.

Besi çiftliğe düşen yıldırım kamerada