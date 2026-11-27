Emet ilçesinde teşekkür töreni

Kütahya’nın Emet ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Topraktan Bilime, Bilimden Geleceğe" Bilim Şenliği sonrası, etkinliğe katkı sunan akademisyen ve öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

ziyaret ve takdim:

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek şenlikte görev yapan akademisyenlerle bir araya geldi. Ziyarette, atölye liderliği yapan Emet MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan, Öğr. Gör. Hasan Duran ve Öğr. Gör. İbrahim Halil Saraça hem plaket hem de teşekkür belgeleri takdim edildi.

şenliğe katkı ve öğrencilere teşekkür:

Şenliğin düzenlenmesine destek veren yüksekokul öğrencilerine de teşekkür belgeleri verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Özden, atölyelerde görev alan akademisyenlerin bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra, öğrencilerin emeklerinin de etkinliğin başarısında belirleyici olduğunu vurgulayarak teşekkür etti.

EMET’TE BİLİM ŞENLİĞİNE KATKI SUNAN ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR BELGESİ