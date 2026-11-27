İsveç başkonsolosu ziyareti:

İsveç’in İstanbul Başkonsolosu Karin Hernmarck, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile İsveç arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesi, eğitim ve inovasyon alanlarında ortak projeler ile uluslararası iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Seminer ve temalar:

Rektörlük ziyaretinin ardından Hernmarck, öğrencilerle bir araya gelerek "Innovation for Success" başlıklı bir seminer verdi. Sunumunda İsveç’in tarımdan inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı bir ekonomik yapıya dönüşümünü anlattı ve bu dönüşümde eğitimin, araştırmanın ve yenilikçi düşüncenin rolünü vurguladı.

Hernmarck, ülkelerin ekonomik ve toplumsal gelişiminde inovasyonun önemine dikkat çekerek, inovasyonu yalnızca teknolojik gelişmelerle sınırlı görmediklerini; sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahın temel unsurlarından biri olarak değerlendirdiklerini söyledi. Ayrıca üniversiteler, araştırma kurumları ve iş dünyasının birlikte hareket etmesinin önemine değindi.

Üniversitenin perspektifi ve hedefleri:

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bilgi üretiminde ve araştırmada küresel ölçekte değer oluşturmayı hedeflediğini; uluslararasılaşma stratejileri doğrultusunda kararlı adımlar attıklarını belirtti. Rektör, güçlü akademik kadro ve disiplinler arası çalışma kültürüyle sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Abacıoğlu, üniversitenin birikimini öğrencilere yeni fırsatlar sunmak, ortak araştırmalar yürütmek ve bilimsel üretimi uluslararası platformlarda görünür kılmak için kullandığını, İsveç’in inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma deneyimini de bu bağlamda önemli bulduklarını kaydetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu ise inovasyonun uzun vadeli rekabet gücünü belirleyen bir ekosistem meselesi olduğuna dikkat çekti. Biresselioğlu, İsveç örneğinin inovasyonun sadece teknoloji veya araştırma yatırımlarıyla değil; eğitim, kamu politikaları, girişimcilik ve toplumsal kültürün etkileşimiyle geliştiğini gösterdiğini belirtti.

Biresselioğlu, enerji dönüşümü, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi küresel zorlukların, üniversitelerin bilgi üretmenin ötesinde çözüm geliştiren ve dönüşüme yön veren kurumlar olmasını gerektirdiğini vurguladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin araştırma, eğitim, girişimcilik ve toplumsal katkıyı birbirini besleyen alanlar olarak ele aldığını ve uluslararası iş birliklerini bu yaklaşımın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ifade etti.

Toplantı ve seminer, Türkiye ile İsveç arasında eğitim, bilim ve inovasyon alanlarında geliştirilmesi muhtemel ortak projeler için zemin hazırladı; katılımcılar karşılıklı deneyim paylaşımının yeni akademik ve bilimsel iş birliklerine kapı aralayabileceği konusunda hemfikirdi.

GÖRÜŞMEDE, TÜRKİYE İLE İSVEÇ ARASINDAKİ AKADEMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ, EĞİTİM VE İNOVASYON ALANLARINDA ORTAK PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ KONULARI ELE ALINDI