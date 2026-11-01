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Emir Sarıgül'den ek ifade: babasının Özgür Özel'e elden para verdiğini anlattı

Ek ifade veren Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti sürecinde Özgür Özel'e farklı tarihlerde yüzbinlerce dolar elden verdiğini iddia etti.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Emir Sarıgül'den ek ifade: babasının Özgür Özel'e elden para verdiğini anlattı

Soruşturmada ek ifade ve iddia edilen nakit teslimleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ek ifade veren şüpheli Emir Sarıgül, ilk ifadesinde yer vermediğini belirttiği bazı hususları savcılığa anlattı. Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül tarafından Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde ve sonrası farklı tarihlerde Özgür Özel'e elden para verildiğini öne sürdü. Kendisinin bu olaylarla ilgisi olmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

Özgür Özel'e verilen miktarlar ve teslim biçimleri:

Sarıgül'ün iddiasına göre, parti genel merkezinin iç tefrişatı için 250 bin dolar

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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