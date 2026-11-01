Emir Sarıgül'den ek ifade: babasının Özgür Özel'e elden para verdiğini anlattı

Soruşturmada ek ifade ve iddia edilen nakit teslimleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ek ifade veren şüpheli Emir Sarıgül, ilk ifadesinde yer vermediğini belirttiği bazı hususları savcılığa anlattı. Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül tarafından Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde ve sonrası farklı tarihlerde Özgür Özel'e elden para verildiğini öne sürdü. Kendisinin bu olaylarla ilgisi olmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

Özgür Özel'e verilen miktarlar ve teslim biçimleri:

Sarıgül'ün iddiasına göre, parti genel merkezinin iç tefrişatı için 250 bin dolar