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Emirdağ hisar mevkiinde iki otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Hisar köyü mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, bölge trafiğe kapatıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Emirdağ hisar mevkiinde iki otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

kaza ve müdahale:

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Hisar köyü mevkiinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

Kazaya karışan araçların plakaları 42 DVU 92 ve 34 CBB 110 olarak bildirildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Arazide görev yapan ekipler arasında sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma birimleri yer aldı. Bölgeye ulaşan ekipler araç içindeki yaralı veya sıkışmış durum olup olmadığını kontrol etti ve yapılan ilk tespitlerde araçlardaki dört kişinin yaşamını yitirdiği saptandı.

yol güvenliği ve soruşturma:

Kaza nedeniyle Emirdağ-Yunak kara yolu trafiğe kapatıldı ve ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, bölge trafiğe kapatılarak olay yeri incelemesi için çalışma başlatıldı.

Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili teknik inceleme ve soruşturma yürütüyor; olayın nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Yetkililer, kazaya ilişkin detayların yapılacak incelemeler sonrası netleşeceğini belirtiyor. Bölgedeki trafik ve güvenlik durumu ile soruşturmanın seyri takip ediliyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI...

AFYONKARAHİSAR'IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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