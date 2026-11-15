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Emniyet müdürü Erdem Çağlar, İnhisar'da saha incelemesiyle hizmet kalitesine odaklandı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İnhisar İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek yürütülen hizmetleri yerinde inceledi ve değerlendirme yaptı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Emniyet müdürü Erdem Çağlar, İnhisar'da saha incelemesiyle hizmet kalitesine odaklandı

İnhisar'da emniyet denetimi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İnhisar ilçesindeki denetim programı kapsamında İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti. Yetkililerden yürütülen hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ziyaret ve inceleme:

Çağlar, emniyet birimlerinin faaliyetlerini yerinde inceledi; personel, ekipman ve yürütülen operasyonlara ilişkin brifing alarak notlar tuttu. Ziyarette, ilçede devam eden çalışmaların koordinasyonu ve hizmet akışının etkinliği değerlendirildi.

hizmet kalitesi ve güvenlik vurgusu:

İl Emniyet Müdürü Çağlar, güvenlik hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesinin önemine değindi. Çağlar şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı ilimizin tüm ilçelerinde aynı hassasiyetle sürdürüyoruz. Emniyet birimlerimizin çalışmalarını yerinde takip ederek hizmet kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunuyoruz".

Yerinde yapılan denetimlerin, hem operasyonel eksiklikleri tespit etme hem de halkla ilişkiler ve hizmet sunumunun güçlendirilmesi amacıyla önemli olduğu belirtildi. Çağlar'ın değerlendirmeleri sonrası yetkililerle takip ve iyileştirme adımları konuşuldu.

BİLECİK&#039;İN İNHİSAR İLÇESİNDE BİLECİK İL EMNİYET MÜDÜRÜ ERDEM ÇAĞLAR (SOLDA) DENETİMLERDE...

BİLECİK'İN İNHİSAR İLÇESİNDE BİLECİK İL EMNİYET MÜDÜRÜ ERDEM ÇAĞLAR (SOLDA) DENETİMLERDE BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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