Ensarioğlu ve DİKO başkanı Sanal'dan kuyumcular çarşısı için adım vurgusu

Ziyaretin detayları

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal'ı ziyaret etti. Görüşmede kuyumcu esnafının gündemindeki konular ve çözüm bekleyen talepler ele alındı.

Esnafın öncelikli talepleri:

Başkan Özer Sanal, toplantıda kuyumcu esnafının yaşadığı ekonomik ve sektörel sıkıntıları, pazar koşullarından kaynaklanan sorunları ve uygulamada karşılaşılan güçlükleri Ensarioğlu'na aktardı. Talepler arasında düzenlemeler, destek mekanizmaları ve esnafın dayanışmasını güçlendirecek adımların önemine vurgu yapıldı.

Kuyumcular Çarşısı'nın yenilenmesi:

Görüşmenin bir diğer önemli maddesi, tarihi Kuyumcular Çarşısı'nın tadilatı ve yenilenmesi oldu. Çarşının daha modern, güvenli ve esnafa yakışır bir görünüme kavuşması için yapılması gereken çalışmalar ile ilgili kurumlarla yürütülecek görüşmeler değerlendirildi.

Milletvekili Galip Ensarioğlu, esnafın taleplerini dinleyerek sorunların çözümü noktasında incelemelerin süreceğini ve ilgili mercilerle koordinasyon sağlanacağını belirtti. Ensarioğlu, kuyumcu esnafının her zaman yanında olduğunu ve ihtiyaç duyulan konuda gerekli desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.

Oda Başkanı Özer Sanal, ziyaret ve yakın ilgiden dolayı Ensarioğlu'na teşekkür etti; esnaf adına atılacak somut adımların takipçisi olacaklarını söyledi.

AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN GALİP ENSARİOĞLU, DİYARBAKIR KUYUMCULAR VE SARRAFLAR ODASI BAŞKANI ÖZER SANAL’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.