Erbakan'ın mirası üniversitede tartışıldı: yüzüncü yılda uluslararası kongre

Kongre açılışı ve amacı:

Necmettin Erbakan’ın doğumunun 100. yılı anısına Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Doğumunun Yüzüncü Yılında Uluslararası Necmettin Erbakan ve Türk Dış Politikası Kongresi (INEPOL 2026) üniversite yerleşkesinde açıldı. Kongre, Erbakan’ın fikirsel ve siyasi mirasını değişen uluslararası sistem çerçevesinde değerlendirmeyi amaçlıyor.

INEPOL 2026 Düzenleme Kurulu Başkanı ve NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahbaz açılışta, "Bugün burada, Türkiye’nin siyasi ve düşünce ile ilgili tarihinde önemli bir yere sahip olan ve aynı zamanda üniversitemize adını veren merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı doğumunun yüzüncü yılında anmak ve onun düşünsel mirasını değişen uluslararası sistemin dinamikleri çerçevesinde değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erbakan’ın siyasi mirası ve dış politika vizyonu:

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu konuşmasında, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yakın tarihimizde bıraktığı izlerin akademik bir tefekkürle irdelenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Zorlu, "Siyasi ve fikri mirasıyla yakın tarihimize derin izler bırakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın doğumunun 100. yılında, onun vizyonunu akademik bir tefekkürle ele almak üzere bir aradayız" dedi ve Erbakan için şu değerlendirmeyi paylaştı: "Prof. Dr. Necmettin Erbakan, bir siyasi parti liderliğinin çok ötesindedir. O, sarsılmaz bir dava adamı, vizyoner bir devlet insanı ve uluslararası alanda başarısı onaylanmış müstesna bir bilim insanıdır. Kendisi, tüm kabiliyetleri ve çok yönlü şahsiyetiyle bu memleket için başlı başına bir değerdir. Erbakan, Türk siyasi tarihinde hakiki bir milattır."

Zorlu ayrıca, Erbakan’ın devlet ve millet, siyaset ile toplum arasındaki mesafeyi kapatan önemli bir şahsiyet olduğunu belirterek, "Ülkemizin evlatlarına ödünç alınmamış bir dil, yüksek bir özgüven ve evrensel bir dünya tasavvuru bırakmıştır. 'Önce ahlak ve maneviyat' düsturuyla Müslümanca konuşmaktan taviz vermemiş, davasının hem kurucusu hem yönlendiricisi hem de samimi bir pratisyeni olmuştur" diye konuştu.

Erbakan’ın dış politika anlayışına dair değerlendirmesinde Zorlu, "O, ülkemizi pasif bir izleyici olmaktan çıkarıp etken bir aktör konumuna yükseltmiştir. İslam dünyasıyla kurduğu köklü iş birliği zemini, küresel ölçekli projeleri ve alternatif düzen arayışları, onun dış politika felsefesinin taşıyıcı sütunlarıdır. Söylem ve politikalarıyla ufkumuzu genişleten Erbakan, bütün siyasi hayatı boyunca basit bir figüran kalmayı reddetmiş, tarihi inşa eden ana aktör olabilecek potansiyelimizi bize göstermiştir. Yaşamını, ulusal ve uluslararası ölçekte derin izler bırakan küresel bir hikayenin aktörü olarak tamamlamıştır. Onun hikayesi, Türkiye’nin, İslam dünyasının ve adalet arayan tüm insanlığın ortak hikayesidir." sözleriyle onun küresel perspektifine dikkat çekti ve kongrenin ilim dünyasına kapılar açmasını diledi.

Açılış paneli ve konuşmacılar:

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın "Erbakan’ın Dış Politika Anlayışının Sosyolojik Kökenleri" başlıklı açılış dersini verdi. Ardından, Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu moderatörlüğünde düzenlenen açılış panelinde 22. dönem Tokat Milletvekili, gazeteci ve yazar Resul Tosun, 20. ve 21. dönem Trabzon Milletvekili, 2. ve 3. dönem Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Dr. Hüsnü Demircan konuşmacı olarak yer aldı. Panel, konuşmaların ardından çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Katılımcılar ve organizasyon detayları:

Kongre açılış programına; NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Birekul ve Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, Şeref Malkoç, Resul Tosun, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Osman Erkan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, INEPOL 2026 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şahbaz, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Mehmet Tevfik Göksu da konuşmasında, "Bizler Necmettin Erbakan Hoca’dan hayatı, iddiayı, ideali ve inadı öğrendik. Hiçbir şeyden vazgeçmemeyi ve kendi değerlerinin hiçbir değer karşısında eziklik hissetmemesi gerektiğini, Batı medeniyetinin asla ve asla insan yüzü olmadığını, kokuşmuş ve insanlığı zulme, bataklığa götüren bir medeniyet olduğunu öğrendik. Batı medeniyetinin değil, kendi medeniyetimizin insanları nasıl yücelteceğini ondan öğrendik" sözleriyle kişisel anı ve değerlendirmelerini paylaştı.

Kongre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesinde iki gün boyunca sürecek şekilde planlandı ve akademik tartışmalar ile panel oturumları aracılığıyla Erbakan’ın fikir dünyası ve dış politika anlayışı farklı disiplinlerden katılımcılarca ele alınmaya devam edecek.

NECMETTİN ERBAKAN’IN DOĞUMUNUN 100’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ VE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE "DOĞUMUNUN YÜZÜNCÜ YILINDA ULUSLARARASI NECMETTİN ERBAKAN VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI KONGRESİ" (INEPOL 2026) DÜZENLENDİ.