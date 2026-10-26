Yeni yol: Kongo'dan gelen öğrenci Bolu'da İslamı seçip Osman ismini aldı

kongolu öğrencinin ihtida merasimi

Kongo Cumhuriyeti'nin Pointe-Noire eyaletinden Türkiye'ye eğitim amacıyla gelen 24 yaşındaki Jules Maxence, Bolu'da düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Osman ismini aldı.

eğitim süreci ve görüşmeler:

Maxence, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olarak öğrenim görüyor ve üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde Türkçe eğitimi alıyor. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı BAİBÜ Diyanet Gençlik Merkezinde görev yapan Manevi Danışmanlar Koordinatörü Ufuk İnan ve Muhammed Ali Durak ile görüşen Maxence, İslam dinini kabul etme isteğini iletti ve bu süreçte danışmanlarla görüştü.

merasim, bilgi paylaşımı ve takdimler:

Bolu İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın makamında gerçekleştirilen merasimde Maxence'e İslam dininin temel inanç esasları ve ibadetleri hakkında bilgi verildi. Müftü Kılıçbay, tören sırasında Hz. Osman'ın ahlakı ve dualarına da değinerek genç öğrenciye yeni hayatında hayır ve istikamet temennisinde bulundu. Yapılan duanın ardından İl Müftüsü Kılıçbay'ın rehberliğinde Kelime-i Şehadet getiren Maxence, resmi olarak Müslümanlığı kabul ederek Osman ismini aldı.

Merasim sonunda İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Osman Maxence'ı tebrik ederek kendisine ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan çeşitli dini kitaplar hediye etti. Törene İl Müftü Yardımcısı Mustafa Can, Din Hizmetleri Şube Müdürü Zafer Adıgüzel ile manevi danışmanlar Ufuk İnan ve Muhammed Ali Durak da katıldı.

İhtida merasimi, öğrencinin kişisel tercihinin saygı ve rehberlikle karşılandığı bir süreç olarak kayda geçti ve katılımcılar yeni kimliği için iyi dileklerini iletti.

KONGO CUMHURİYETİ’NDEN EĞİTİM AMACIYLA TÜRKİYE’YE GELEN 24 YAŞINDAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ JULES MAXENCE, BOLU İL MÜFTÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN İHTİDA MERASİMİNDE KELİME-İ ŞEHADET GETİREREK MÜSLÜMAN OLDU. MAXENCE, İSLAM DİNİNİ KABUL ETTİKTEN SONRA OSMAN İSMİNİ ALDI.