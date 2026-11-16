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Erçek gölü'nde nadir konuklar: küçük sakarca kazları göç molasında

Erçek Gölü, 114 kilometrekarelik yüzeyi ve 1808 rakımıyla göç yolundaki küçük sakarca kazlarına mola veriyor; bölge zengin kuş çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Erçek gölü'nde nadir konuklar: küçük sakarca kazları göç molasında

Erçek gölü'nde nadir konuklar: küçük sakarca kazları göç molasında

Van’ın önemli sulak alanlarından olan Erçek Gölü, göç mevsiminde yeniden ziyaretçi akınına uğruyor. Bu yıl göl, küresel ölçekte nesli tükenme tehlikesi altında yer alan küçük sakarca kazlarına ev sahipliği yapıyor. Bölge, göç yolculuğuna çıkan kuşlar için dinlenme ve beslenme alanı sağlıyor.

gölün coğrafyası ve önemi:

Erçek Gölü, doğuda 114 kilometrekarelik yüzey alanı ve 1808 rakımı ile dikkat çekiyor. Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olarak sınıflandırılan göl, hem yerel türlerin hem de göçmen kuşların uğrak noktası konumunda. Bu fiziksel özellikleri, kuşların mola verme ve enerji toplama ihtiyaçlarını karşılayan bir habitat sunuyor.

kuş çeşitliliği ve ekolojik değer:

Göl havzası, Türkiye’deki kuş çeşitliliğinin önemli bir kısmını barındırıyor; kaynaklar göl çevresinde bulunan türlerin, ülke genelindeki 453 kuş türünün yarısı kadarını içerdiğini belirtiyor. Sadece yerel türler değil, aynı zamanda flamingolar gibi göçmen türler de Erçek’te konaklama ve zaman zaman üreme fırsatı buluyor. Son günlerde görülen küçük sakarca kazlarının zarif görüntüleri bölgeyi görsel olarak da zenginleştiriyor.

Erçek Gölü’nün bu niteliği, alanın korunmasının ve göç yollarının izlenmesinin önemini vurguluyor. Küçük sakarca kazları gibi nadir ve koruma altında türlerin mola alanı olarak kullanması, gölün ekolojik değerini ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini öne çıkarıyor.

Küçük Sakarcalar Erçek Gölü&#039;nde mola verdi

Küçük Sakarcalar Erçek Gölü'nde mola verdi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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