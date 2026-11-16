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Sonbahar dalgaları Akçakoca sahilini oydu: bir metreye varan oyuklar

Karadeniz’in sonbahar dalgaları Akçakoca sahilinde kumları sürükleyip sahilde 1 metrelik oyuklar oluşturdu; değişim havadan ve karadan kaydedildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbahar dalgaları Akçakoca sahilini oydu: bir metreye varan oyuklar

Sahil şeridinde oluşan oyuklar

Karadeniz’in sonbahar dönemi dalgalarının etkisiyle Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahil şeridinde belirgin bir aşınma görüldü. Kıyıya vuran dalgalar kumları sürükleyip bazı noktalarda 1 metrelik oyuklar oluşturdu. Oluşan çukurlar, hem yerden hem de havadan kaydedilen görüntülerde net biçimde izlendi.

Dalgaların kıyıya etkisi:

Görüntüler, dalga enerjisinin kıyı kumunu yerinden alıp farklı noktalarda birikintiler ve çukurlar bıraktığını gösteriyor. Oyukların derinliği ve yayılımı kıyı boyunca değişiklik gösterse de en dikkat çekici tespitler yaklaşık 1 metre derinlikteki çukurlara işaret ediyor. Bu tür kısa dönemli aşınmalar kum tabakasının yer değiştirmesiyle ilişkilendiriliyor.

Görüntüler ve izleme:

Drone ile havadan kaydedilen görüntüler kıyı çizgisindeki değişimin uzamsal dağılımını gözler önüne sererken, karadan yapılan çekimler yerel zemin koşulları ve kum hareketlerine dair ayrıntıları doğruladı. Elde edilen kayıtlar, kıyı erozyonunun izlenmesi ve olası müdahalelerin planlanması açısından önemli veriler sunuyor.

Akçakoca sahilindeki bu gözlemler, Karadeniz’in sonbahar dalga rejisinin kıyı yapısını kısa sürede değiştirebildiğini ortaya koyuyor. Yerel yetkililerin ve sahil güvenlik birimlerinin bu tür değişimleri takip etmesi, ilerleyen dönemlerde olası risklerin değerlendirilmesi için kritik önem taşıyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE SONBAHAR DÖNEMİNDE ETKİLİ OLAN KARADENİZ’İN HIRÇIN DALGALARI, SAHİL...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE SONBAHAR DÖNEMİNDE ETKİLİ OLAN KARADENİZ’İN HIRÇIN DALGALARI, SAHİL ŞERİDİNDE YAKLAŞIK 1 METRE DERİNLİĞİNDE OYUKLAR OLUŞTURDU. DALGALARIN KIYIDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM, HEM HAVADAN HEM DE YERDEN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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