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Yozgat'ı saran sis kente farklı bir görünüm kazandırdı

Yozgat'ta dün etkili kar sonrası kent merkezi, Milli Park Çamlık ve çevre mahallelerde yoğun sis oluştu; yükseklerde kar büyük ölçüde eridi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Yozgat'ı saran sis kente farklı bir görünüm kazandırdı

Yozgat'ta sis etkili oldu

Yozgat'ta dün etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde sis etkili oldu. Özellikle alçak kesimlerde kar örtüsünün büyük bölümünün erimesiyle birlikte, kent merkezinde ve çevre mahallelerde sis bulutları öne çıktı.

Kent merkezi ve Çamlık bölgesinde:

Kent merkezi, Milli Park Çamlık bölgesi ve çevre mahalleler sis bulutlarıyla kaplandı. Oluşan sis, şehir siluetine farklı bir atmosfer kazandırdı ve mahalle sokaklarından parklara kadar geniş alanlarda görsel değişim yarattı.

Yüksek kesimlerde kar örtüsü:

Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar, alçak alanlarda büyük ölçüde erirken bazı yüksekliklerde hâlâ izler bırakıyor. Kar örtüsü büyük ölçüde erirken sis, manzara öğelerini baskın hale getirdi ve doğal görüntülere farklı bir derinlik kattı.

Yozgat'ta gözlenen bu sis tabakası, özellikle fotoğraf ve doğa gözlemleri için dikkat çeken sahneler oluşturdu; kent yaşamında ise sadece görsel bir farklılık olarak öne çıktı.

YOZGAT&#039;TA SİSLİ HAVA ETKİLİ OLDU.

YOZGAT'TA SİSLİ HAVA ETKİLİ OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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