Elazığ'da kış mevsimi tezgahlara balık bolluğu getirdi

Elazığ'da kış tezgahları balık çeşitliliğiyle doldu:

Üç tarafı baraj gölleriyle çevrili, adeta bir yarımada görünümündeki Elazığ'da kışın gelmesiyle balık tezgâhları hareketlendi. Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla kentte hem tatlı su hem de deniz ürünleri zengin bir yelpaze oluşturdu. Yerel barajlardan çıkan alabalık, aynalı sazan, turna, şabut, tatlı su levreği, kara ve sarı sazan gibi türler tezgâhlarda yer alırken, denizlerden gelen çinekop, sarıkanat, lüfer, istavrit, levrek, hamsi, barbun ve mezgit gibi çeşitler de talep görüyor.

Esnaf durumu ve tüketici ilgisi:

Balıkçı esnafı Ramazan Erdoğan, tezgâhların bu mevsimde adeta şenlendiğini belirtiyor. Erdoğan, "Havaların soğuması ve yağmurların yağmasıyla birlikte tezgahlarımız adeta şenlendi. Özellikle Elazığ’ımızın meşhur sazanı, turnası, alabalığı, somonu ve diğer göl balıkları bol miktarda çıkmaya başladı. Tezgahlara çok güzel şabutlar ve iri sazanlar geliyor. Bizim göl balığımız biraz kılçıklı olsa da oldukça lezzetlidir, bu nedenle müşterilerimiz özellikle büyük turnalara yoğun ilgi gösteriyor. Deniz balığı konusunda da sahil kentlerini aratmayacak bir düzeydeyiz. Şu an tezgahlarımızda barbunu, mezgiti, çinekopu, sarıkanatı, çuprası, levreği, hamsisi ve istavritiyle yaklaşık 20 çeşit balığımız bulunuyor" ifadelerini kullandı. Bu çeşitlilik esnafın yüzünü güldürürken, tüketiciler de geniş ürün seçeneğiyle tanışıyor.

Sağlık uyarısı ve tüketim önerisi:

Erdoğan, kış aylarının balık tüketimi açısından önemine de vurgu yaptı: "Biz kış mevsimini 'balık ayı' olarak adlandırıyoruz. Havalar ne kadar soğursa balık çeşidi de o kadar artıyor ve bu bolluk müşterilerimizin ilgisini çekiyor. Kış aylarında balığın bağışıklık sistemi, Omega-3 ve B12 vitamini açısından faydalarını saymakla bitiremeyiz. Bu nedenle ‘sağlık için haftada en az iki defa, özellikle de gelişim çağındaki çocuklar için mutlaka balık tüketin’ çağrısında bulunuyoruz."

Kısacası Elazığ'da soğuyan hava ve artan avlanma aktiviteleri, hem göl hem deniz balıklarını kent sofralarına taşıyor; esnaf, tüketici ve mutfaklar bu bolluktan memnun.

Üç tarafı sularla çevrili Elazığ’da balık bereketi