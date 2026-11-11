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Zirveden paylaşıma: Ahır Dağı'nda meyveler yabanın sofrasına düşüyor

Ahır Dağı'nın 1.550 rakımlı bağ evinde yaşayan Mustafa Uludağ, ihtiyacından fazlasını dallara ve ağaç diplerine bırakıp hayvanları kışa hazırlıyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Zirveden paylaşıma: Ahır Dağı'nda meyveler yabanın sofrasına düşüyor

ahır dağı'nda örnek paylaşım

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nın yüksek kesimlerinde, bin 550 rakımındaki bağ evinde yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uludağ, yetiştirdiği elma, ayva ve fındıktan yalnızca kendisine yetecek kadarını topluyor; kalan ürünleri yaban hayvanlarına bırakıyor. Uludağ'ın uygulaması, doğayla kurduğu somut dayanışmanın küçük ama etkili bir örneği olarak öne çıkıyor.

yöntemi ve uygulaması:

Uludağ, bahçesinde mevsimlik ürünleri hasat ettikten sonra ağaçların yüksek dallarına bir miktar meyve bırakarak uçan türleri, yere attığı yaralı ürünlerle de yerde yaşayan yabani hayvanları besliyor. Kış boyunca, kar yağmadan önce özellikle ağaç diplerine bıraktığı yemlerle hayvanların zorlu aylara hazırlanmasına katkı sağlıyor.

"O kuşun da yerdeki hayvanın da hakkı var"

söyleşi ve kültürel yaklaşımı:

Uludağ uygulamasını anlatırken, atalarla kurduğu bağı vurguluyor: "Bizler Osmanlı torunlarıyız. Ecdadımızın yaptığı gibi ürünleri toplarken aynı şekilde davranmamız gerekiyor. Elma ve ayva ağaçlarından kendi bahçemde ürünlerimizi topladım. Hangi meyve olursa olsun, topladığınız meyveleri kendi ihtiyacınız kadar alın. Daha sonra ağacın yüksek yerlerinde bir miktar mutlaka uçan hayvanlara, yani kuşlara bırakın. Bir miktar da yaralı ürünleri yere atın ve yerdeki canlılara bırakın. Oradaki kuşun da yerdeki hayvanın da hakkı var. Ben de öyle yaptım ve her ağacın tepesinde mutlaka kendilerine biraz bıraktım. Doğaya karşı cimri olmamak ve saygılı olmak lazım. Kış boyunca kar gelmeden hayvanlar için ağaç diplerine yem bırakıyorum. Yiyin, için ama israf etmeyin, cimri de olmayın" dedi.

Uludağ'ın pratiği, küçük topluluklarda doğa koruma ve paylaşma alışkanlıklarının nasıl yaşatılabileceğine dair somut bir örnek sunuyor; ürünlerin paylaşılması, biyoçeşitliliğe ve yerel yaban hayatının sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlıyor.

70 yaşındaki Mustafa amca, Ahır Dağı&#039;nın zirvesinde yaban hayatını unutmuyor

70 yaşındaki Mustafa amca, Ahır Dağı'nın zirvesinde yaban hayatını unutmuyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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