Erciş'te gençlere öfke kontrolü ve duygu yönetimi semineri

Ülkü Ocakları Erciş İlçe Başkanlığı tarafından, Ülkü Ocakları Genel Merkezi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında gençlere yönelik bir öfke kontrolü semineri düzenlendi. Eğitimler, Türkiye genelinde başlatılan programın bir parçası olarak Erciş'te de hayata geçirildi.

Eğitimin organizasyonu ve kapsamı:

Seminer, Erciş Eğitim ve Kültür Vakfı ile Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasındaki protokol çerçevesinde gerçekleştirildi. Ocak binasındaki toplantı salonunda yapılan etkinliğe; Ülkü Ocakları Erciş İlçe Başkanı Bilal Koç, yönetim kurulu üyeleri ve ilçede eğitim gören gençler katıldı.

Eğitimi veren ve ele alınan konular:

Erciş Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Muhammed Okan Çiçek tarafından verilen eğitimde, gençlere öfke kontrolü, duygusal farkındalık ve çatışma anlarında baş etme teknikleri üzerinde duruldu. Katılımcılara pratik öneriler ve günlük yaşama uygulanabilecek yöntemler aktarıldı.

Toplantıda konuşan Bilal Koç, dört yıldır Erciş Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, "Ocağımızda kitap okuma, halı saha ve bilgi yarışmaları gibi etkinliklerin yanında gençlerimize yönelik eğitim seminerlerimiz de devam ediyor" dedi. Koç, benzer eğitimlerin gençlerin kişisel gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Seminer, katılımcı gençlerin sorularının yanıtlanması ve tartışma bölümüyle son buldu; organizasyon temsilcileri ilerleyen dönemde benzer eğitimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

ÜLKÜ OCAKLARI ERCİŞ İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GENÇLERE YÖNELİK ‘ÖFKE KONTROLÜ’ SEMİNERİ VERİLDİ.