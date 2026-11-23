Erciş'te cadde ve sokaklar yağmurla göle döndü

Van'ın Erciş ilçesinde gündüz başlayan yoğun yağış gece boyunca etkili oldu ve günlük yaşamı aksattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bazı bölgelerde su birikintileri hızla arttı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Etkiler ve zararlar:

İlçede cadde ve sokaklar göle dönerken, özellikle Camikebir Mahallesi'nde bir sitenin bahçesi suyla doldu ve bodrum kattaki daireler su bastı. Birçok noktada rögarların tıkanması sonucu su birikintileri oluştu ve bazı evlerde eşyalar zarar gördü.

Müdahale ve çağrılar:

Olay yerine itfaiye, ambulans, vidanjör ve polis ekipleri sevk edildi. Eşyaların zarar gördüğü evde itfaiye ekipleri tıkanan rögarları açarak suyu tahliye etti. Evini su basan Kutbettin Efe, "2-3 senedir yağmur yağdığında evimi su bastığını" ve "Eşyalarım sular içinde kaldı, yetkililere sesleniyorum, derdimize bir çare bulsunlar" sözleriyle durumu anlattı.

VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞMUR YAĞIŞIYLA CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNERKEN, BAZI EVLERİ İSE SU BASTI.