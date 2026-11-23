Hayvan pazarında alacak-verecek tartışması sonrası 1 kişi hayatını kaybetti

Olay anı ve taraflar:

Çorum Hayvan Pazarı'nda alacak-verecek meselesi nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, Samed Sayar ile A.C. tarafı ile M.Y. ve E.Y. arasında başlayan anlaşmazlık sırasında silah kullanıldığı belirtildi.

Kavga esnasında, Samed Sayar ve A.C. tabancayla vurularak yaralandı. Olay yerindeki tanık beyanları ve ilk değerlendirmeler, çatışmanın alacak-verecek anlaşmazlığından kaynaklandığını gösteriyor.

Müdahale ve soruşturma:

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, sağlık ve polis ekiplerini olay yerine sevk etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Samed Sayar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M.Y. ve E.Y.'yi cinayet şüphesiyle yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; polis ekipleri delil toplama ve tanık ifadelerinin alınmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor. Yetkililer, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte daha detaylı bilgilerin paylaşılacağını bildirdi.

OLAY YERİ EKİPLERİ BÖLGEDE ÇALIŞMALARI SÜRDÜRDÜ