Sarıyer'de aslan arama çalışmaları havadan görüntülendi

Sarıyer'de dün akşam saatlerinde gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede görüldüğü bildirilen aslanın yerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar, havadan yapılan çekimlerle kayda alındı.

Çalışmanın seyri:

Ekiplerin arama faaliyetleri yaklaşık 16 saattir devam ediyor. Havadan çekilen görüntüler, ekiplerin geniş bir alanı taradığını gösteriyor.

Bölgedeki güvenlik önlemleri:

Uskumruköy'de, jandarmanın güvenlik önlemleri kapsamında bazı yolları kapattığı görüntülere yansıdı.

SARIYER'DE GÖRÜLEN ASLANIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDERKEN, BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.