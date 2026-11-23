ERÇİMSAN'dan tebrik açıklaması:

ERÇİMSAN Holding Yönetim Kurulu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Lütfü Yücelik için kurumsal bir kutlama mesajı yayımladı.

seçimin ardından yapılan değerlendirme:

Açıklamada, hafta sonunda ETSO'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından Yücelik'in yeniden başkan seçilmesinden duyulan gurur ifade edildi. Mesajda Lütfü Yücelik'in köklü tecrübesi, güçlü liderliği ve vizyonuna vurgu yapıldı.

bölgesel kalkınma beklentisi:

ERÇİMSAN Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan açıklamada, Yücelik'in yeni görevinde önemli katkılar sağlayacağına ve bölgesel kalkınmada yeni başarılara öncülük edeceğine inanıldığı belirtildi. Ayrıca ETSO Başkanlığının kendisine ve Erzurum'a hayırlı olması dilendi.

Açıklama, holding yönetiminin resmi kutlama mesajı niteliğinde paylaşıldı ve yönetim kurulu tarafından imzalandı.

ERÇİMSAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU, ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLEN LÜTFÜ YÜCELİK İÇİN BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.